Il campionato del mondo della classe RS21 si disputerà a Porto Rotondo

Nuova location per il campionato mondiale RS21.

La RS21 Italian Class comunica che, a causa del numero elevato di imbarcazioni previste al via nel campionato mondiale 2023, dal 27 al 30 settembre 2023 in Sardegna a Puntaldia, si disputerà a Porto Rotondo. L’accordo è stato raggiunto con la Marina di Puntaldia e lo Yacht Club Olbia e grazie al supporto della III Zona FIV nella persona di Corrado Fara. Così il Campionato allo Yacht Club Porto Rotondo ha accettato con entusiasmo questa nuova sfida.

Davide Casetti, presidente della RS21 Italian Class ha dichiarato “Sono grato allo Yacht Club Porto Rotondo e alla Marina di Porto Rotondo per l’interesse dimostrato fin da subito per la nostra classe e per la disponibilità. Ci tengo a ringraziare in pari tempo la Marina di Puntaldia e lo Yacht Club Olbia per il supporto e particolarmente Marie Hélène Polo, direttrice e Ceo di Puntaldia, per la collaborazione e l’ottimo lavoro svolto per i nostri Campionati Italiani 2022”.

Sandro Onofaro, presidente dello Yacht Club Porto Rotondo ha detto: “Dopo oltre un decennio ritorna un Mondiale nella Marina di Porto Rotondo a dimostrazione della sempre maggiore sinergia tra il territorio, lo YCPR e la Marina stessa, nella location più adatta a questa attività per conformazione naturale del golfo oltre che per la sua rinomata bellezza. È per noi molto importante coinvolgere e supportare i giovani nell’amore per il mare e per lo splendido sport della vela, abbiamo quindi creduto fortemente in questo progetto che in più promuove un altro valore per noi importantissimo: la sostenibilità, grazie all’integrazione di motori elettrici e all’utilizzo di materiali riciclabili. Siamo fieri di accogliere questo mondiale spettacolare ed emozionante di così alto profilo tecnico e con grandi professionalità coinvolte”.

Marie Hélène Polo, Ceo della Marina di Puntaldia ha dichiarato: ”Puntaldia è orgogliosa di avere contribuito attraverso la felice organizzazione del campionato Italiano RS21 2022, alla crescita verticale di questa meravigliosa e giovane classe one design che oggi e in brevissimo tempo ha maturato dimensioni e conseguentemente esigenze differenti. Siamo davvero felici che siano la Sardegna e gli amici dello Yacht Club Porto Rotondo a poter dare seguito al lavoro sin qui svolto per quello che è già un evento di straordinario successo”.

