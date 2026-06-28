Gli incentivi turismo Sardegna 2026 sostengono assunzioni e stabilizzazione nel settore con contributi fino a 13 mila euro.

La Regione Sardegna rafforza le politiche per il lavoro con un intervento da 21 milioni di euro dedicato al comparto turistico. Il programma di incentivi per il turismo in Sardegna nella stagione 2026, denominato SO.LA.RE. Sardegna 2026, punta a sostenere le imprese che investono nella qualità del lavoro e nella stabilizzazione dei rapporti occupazionali.

La misura rientra nel Programma regionale FSE+ 2021‑2027 ed è stata approvata dalla giunta su proposta dell’assessore al Lavoro Desirè Manca. L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia orientata a rafforzare il sistema produttivo dell’isola e a ridurre la precarietà legata alla stagionalità.

Le imprese coinvolte.

Il programma si rivolge principalmente alle micro e piccole imprese turistiche, destinatarie del 90% delle risorse disponibili. Il restante 10% è riservato alle imprese di dimensione media, secondo quanto previsto dal Codice degli incentivi.

Le aziende potranno accedere ai contributi per nuove assunzioni o per la trasformazione dei contratti, con l’obiettivo di favorire rapporti di lavoro più stabili e continui nel tempo.

Come funzionano gli incentivi.

Il sistema prevede una procedura semplificata: l’impresa stipula il contratto di lavoro, presenta la domanda e accede direttamente al contributo. Questo meccanismo punta a ridurre i tempi burocratici e a rispondere rapidamente alle esigenze del settore.

Gli incentivi saranno attivi da marzo a dicembre 2026, con esclusione dei mesi di luglio e agosto. I contributi saranno calcolati sulla retribuzione lorda mensile e potranno arrivare fino a 800 euro al mese per i contratti a tempo determinato.

Per le assunzioni a tempo indeterminato o per le trasformazioni dei contratti, il sostegno potrà arrivare fino a 13 mila euro l’anno per due anni. Le agevolazioni riguardano sia i contratti full time sia quelli part time superiori al 50%.

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Gli obiettivi della misura per incentivare il turismo in Sardegna.

Il programma dedica attenzione anche ai lavoratori in condizioni di maggiore fragilità e precarietà, con l’intento di favorire percorsi occupazionali più stabili. L’amministrazione regionale punta a trasformare il lavoro stagionale in un’opportunità di crescita e continuità professionale.

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