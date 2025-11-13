A Olbia il primo incontro sugli incentivi regionali per le imprese

Un importante evento a Olbia che illustra gli incentivi per l’efficientamento energetico in Sardegna.

Domani, 14 novembre, a Olbia, si terrà un incontro dedicato all’avviso pubblico a sportello che assegna incentivi a fondo perduto per l’efficientamento energetico e la promozione delle energie rinnovabili nelle imprese sarde.

L’appuntamento, promosso dall’Assessorato dell’Industria della Regione Sardegna, è il primo di una serie di incontri informativi e di orientamento per l’assegnazione di bonus finalizzati al miglioramento delle performance energetiche di micro, piccole e medie imprese regionali.

L’evento avrà inizio alle ore 10.30 e si terrà presso la sede del Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna (Cipnes), situata in via Zambia 7, a Olbia. Questa riunione rappresenta un’occasione cruciale per illustrare in dettaglio gli obiettivi dell’avviso, le specifiche tipologie di intervento finanziabili, e le procedure corrette per la presentazione delle domande, fornendo così i chiarimenti necessari sia alle imprese interessate che ai professionisti tecnici che le supportano nei progetti di efficientamento energetico e nell’impiego di fonti rinnovabili.

