Investite da un’auto sul marciapiede, gravi due donne

Terribile incidente a Cagliari.

Questo pomeriggio a Cagliari è avvenuto un grave incidente. Due donne, in via Santa Maria Chiara, sono state travolte da un’auto mentre camminavano sul marciapiede. Le vittime sono state trasportate d’urgenza in codice rosso all’ospedale Brotzu e al Policlinico. L’incidente è avvenuto davanti al numero civico 72, quando due vetture si sono tamponate e una di esse è finita sul marciapiede a causa dell’impatto, colpendo una giovane e una anziana.

Gli automobilisti coinvolti si sono immediatamente fermati per prestare soccorso alle ferite. Sul luogo dell’incidente sono arrivate due ambulanze del servizio 118 insieme agli agenti della polizia locale. Nonostante la dinamica, entrambe le donne non sembrerebbero essere in pericolo di vita, tuttavia, le autorità stanno lavorando per ricostruire esattamente come si sia verificato l’incidente.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui