Nel lungomare di via Escrivà nascerà un parco: l’idea del Comune a Olbia

Un nuovo giardino a Olbia.

Olbia avrà un nuovo giardino. Al Consiglio comunale del 29 novembre, il sindaco Settimo Nizzi ha promesso che ci sarà un’altra grande area verde in città.

Il parco sorgerà nella zona del lungomare di via Escrivà, dove recentemente è stato inaugurato il monumento per ricordare le nove vittime dell’alluvione a Olbia. “Quando sarà pronto il progetto vi dirò cosa andremo a fare in quella zona”, ha detto il sindaco Nizzi. L’amministrazione comunale intende rilanciare anche quella parte di lungomare, per renderlo all’altezza degli altri due waterfront della città, che attualmente ospitano diverse aree verdi.

