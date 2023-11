Nizzi e il monumento alle vittime dell’alluvione, “Mi hanno detto che è una cagata”

Il sindaco Nizzi criticato per il monumento alle vittime dell’alluvione a Olbia.

Il 18 novembre scorso l’amministrazione comunale di Olbia ha inaugurato sul lungomare di via Escrivà il monumento alle vittime dell’alluvione di Olbia. I nove monoliti avevano già scatenato qualche malumore in città per l’estetica dell’opera, nonostante il ricordo delle persone scomparse a 10 anni dalla tragedia del Ciclone Cleopatra.

Il sindaco Settimo Nizzi ha dichiarato al Consiglio comunale del 29 novembre scorso che l’opera è stata criticata mentre lui si trovava sul luogo nel giorno dell’inaugurazione. “Avevamo appena fatto il monumento per i morti dell’alluvione – racconta il primo cittadino – e non mi passa dalla testa. Passa una signora sui 35 anni, mi ha fatto talmente cadere le braccia che non ho avuto di fare la fotografia della macchina, una Fiat rossa, finestrino abbassato e ha detto: ‘bella cagata che hai fatto’. Allora io dico, è una cosa talmente brutta per il simbolo e per cosa rappresentano quelle pietre. Noi abbiamo fatto una cosa che ha valore simbolico per il futuro della città”.

