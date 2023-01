L’appello di una ragazza originaria della Sardegna.

È un appello “disperato” quello lanciato da Ambra Farigu, una giovane barista 29enne originaria della Sardegna. La ragazza ha conosciuto un ragazzo in discoteca, la notte di Capodanno, e ora si è messa a cercarlo. Con un post, attraverso i social network, che in poco tempo è diventato virale.

“So che sarà difficile, ma perché non provare – scrive Ambra -. Sto cercando un ragazzo che ho incontrato a Capodanno nella discoteca Club21 in centro a Firenze, dopo mezzanotte circa. Sono la ragazza riccia con la maglia grigia e i leggins. Tu eri con il tuo gruppo di amici, ho chiesto a voi di unirmi per ballare e tu hai accettato. Alto circa 1,80, occhi scuri, occhiali con montatura scura. Se mi riconosci e sei qui, contattami”.

