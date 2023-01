L’ultimo viaggio di Antonello, il lutto colpisce La Maddalena

Lutto a La Maddalena per la scomparsa di Antonello Piras.

L’isola di La Maddalena si stringe intorno alla famiglia di Antonello Piras. L’uomo militò per anni nelle fila della Polisportiva Maddalena ed era conosciuto per il suo carattere socievole. Non si poteva fare a meno, parlando con lui, di apprezzarne il sorriso e la simpatia. Un grande amante del mare, girava l’arcipelago a bordo della sua Mitica.

“Era una bella persona, che conoscevo da più di 30 anni – lo ricorda un’amica -. Ho fatto la grafica della sua Mitica e l’ho salutato con una telefonata pochi giorni fa. Perché gli amici veri ci sono nei momenti più difficili e delicati. E lui lo era”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui