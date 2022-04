Multe in arrivo per gli over 50 non vaccinati.

Sanzioni in arrivo, in Sardegna, per gli over 50 che non hanno rispettato l’obbligo vaccinale. L’Agenzia delle Entrate, che si occupa della riscossione, in queste ore sta analizzando i dati provenienti da diversi enti, dal ministero della Salute a quello del Tesoro. Le multe costeranno 100 euro agli inadempienti, esclusi naturalmente i guariti da meno di 6 mesi e quelli con altre giustificazioni.

Una volta notificata la sanzione, il cittadino potrà regolarizzare la propria posizione. Entro 10 giorni si potrà prenotare un appuntamento con l’azienda sanitaria di competenza ed effettuare il tanto discusso vaccino anti-Covid. Qualora la multa ricevuta fosse riconducibile ad un errore, invece, non dovrà essere pagata. Mentre qualora l’inadempienza fosse palese, il limite massimo di pagamento è 180 giorni.

L’eliminazione dell’obbligo vaccinale, che come noto avverrà a giugno, non avrà alcun effetto sulle sanzioni.