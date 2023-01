Lo sciopero dei benzinai.

Sciopero dei benzinai, in Sardegna, dalle ore 19 di martedì 24 gennaio alla stessa ora di giovedì 26. La serrata, ridotta da 60 a 48 ore, verrà articolata in diversi modi. Saranno coinvolti anche i distributori di servizio, mentre alcune stazioni di servizio hanno deciso di restare aperti. Poche per la verità.

I sindacati Faib, Fegica e Figisc / Anisa hanno spiegato la loro protesta. Il volantino, affisso in molti distributori, lamenta la “vergognosa campagna diffamatoria nei confronti della categoria e gli inefficaci provvedimenti del governo che continuano a penalizzare solo i gestori senza tutelare i consumatori. Per scongiurare nuovi aumenti del prezzo dei carburanti“.

C’è ancora chi spera in un ripensamento dell’ultimo minuto, ma il dado sembra tratto. Vista la rabbia crescente per l’obbligo ad ogni distributore di esporre un cartello con i prezzi medi regionali. Con il rischio di essere sanzionati.

