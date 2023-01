Il violento incidente sulla strada per Aglientu.

Scontro frontale tra 2 auto, questa mattina, sulla strada per Aglientu. Intorno alle 12:30, per cause in fase di accertamento, le vetture si sono scontrate violentemente, provocando il ferimento dei conducenti e passeggeri.

Sul posto, all’altezza della strada provinciale 90, stanno operando i volontari del 118 con un’ambulanza e l’elisoccorso. Vi sarebbero feriti gravi, ma al momento non si conoscono ulteriori particolari.