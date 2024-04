Violento incidente sulla strada statale, ci sono feriti gravi

Tre feriti in un drammatico incidente stradale.

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato alle 4 del mattino di fronte alla discoteca Why Not. Un’auto, per cause in fase di accertamento, ha investito due giovani che stavano uscendo dal locale lungo la strada statale 126 di Marrubiu.

Sul luogo sono intervenute le forze dell’ordine insieme a tre ambulanze. Oltre ai due giovani, anche l’autista dell’auto è rimasto ferito. I feriti, di cui due in condizioni critiche, sono stati trasportati al Pronto Soccorso dal personale sanitario del 118.

