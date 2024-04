Continua la polemica pro e contro i cinghiali a Olbia Mare.

Continua a suscitare polemiche la presenza, da molti considerata fastidiosa e pericolosa, dei cinghiali a Olbia Mare. Nei giorni scorsi una passante ha condiviso sui social un video eloquente: i cinghiali che banchettano in un cumulo di rifiuti, alcuni dei quali poggiati a terra, altri, per così dire, “elegantemente” ed “educatamente” appesi a un muro, al posto dei mastelli. Ironica la didascalia della donna a commentare il video: “Questi cinghiali sono proprio “zozzoni”, lasciano decine di bustoni in strada E’ evidente che non differenziano perché dentro c’è di tutto, compreso cibo”.

Un episodio che si inserisce in mezzo alle decine di casi di cumuli di immondizia e presenze di cinghiali nel quartiere olbiese. Una situazione paradossale, perché mette i cittadini gli uni contro gli altri. C’è chi difende gli animali, attratti dalla presenza di cibo facilmente accessibile e quindi quasi “invitati” al banchetto dai concittadini incivili.

E c’è chi cerca di superare le argomentazioni degli animalisti opponendo raccolte firme e testimonianze di cittadini che denunciano aggressioni, manifestando soprattutto motivi di sicurezza, ma anche di igiene pubblica. Nel frattempo, il comune di Olbia ha cercato di correre ai ripari con l’istituzione dell’ispettore ambientale, ma al momento l’effetto di deterrenza di questa mossa non sembra aver sortito gli effetti sperati nei confronti di chi abbandona i rifiuti per strada.

Nell’attesa di una soluzione veramente efficace contro entrambi i problemi, l’immagine che la città offre ai turisti, con la stagione che è praticamente già iniziata, non è proprio la migliore auspicabile.

