Si parte sabato 23 luglio.

Torna La Valigia dell’attore, sedicesima edizione, come sempre sulla splendida isola di La Maddalena, nel venticinquesimo anniversario della scomparsa di Gian Maria Volonté, a cui il festival diretto da Giovanna Gravina Volonté e Fabio Canu è dedicato. Ovviamente legato anche al territorio sardo, La valigia dell’attore, terza tappa del circuito Le isole del cinema, rende quest’anno il giusto tributo a due film che dall’isola sono andati alla conquista di un grande pubblico.

Si parte infatti il 23 luglio, dopo la consueta marcia con la Banda Giuseppe Garibaldi per raggiungere l’arena La Conchiglia e dopo la proiezione del cortometraggio di Francesco Piras Il nostro concerto, con L’uomo che comprò la luna di Paolo Zucca che verrà presentato dal regista, accompagnato dal protagonista Jacopo Cullin e da Angela Molina. La meravigliosa attrice spagnola sarà la protagonista assoluta della seconda serata, il 24 luglio, la prima nella cornice della Fortezza I Colmi, dove presenterà la proiezione di Ogro, di Gillo Pontecorvo, primo dei tre film con protagonista Gian Maria Volonté in programma quest’anno. Angela Molina sarà anche la protagonista, la mattina del 25 luglio presso gli Ex Magazzini Ilva, del primo incontro con il pubblico, insieme a Jacopo Cullin e a Francesco Piras.

La sera sarà invece la volta di Ovunque proteggimi di Bonifacio Angius, film che ha girato nei festival cinematografici di tutto il mondo e che sarà introdotto dallo stesso regista e dai due protagonisti, Alessandro Gazale e Francesca Niedda, a cui verranno consegnate due menzioni speciali per le loro interpretazioni. Il film sarà preceduto dall’anteprima italiana del cortometraggio di Enrico Pau Gabriel.

Serata speciale venerdì 26 luglio, con Carlo Cecchi, curatore del ValigiaLab 2019, che presenterà insieme a Fabrizio Deriu e a Silvano Piccardi, le allieve e gli allievi del laboratorio di recitazione di quest’anno. A seguire, l’anteprima italiana del restauro di A ciascuno il suo, il film di Elio Petri tratto dal romanzo di Leonardo Sciascia e interpretato, oltre che da Gian Maria Volonté, da Gabriele Ferzetti e Irene Papas. A presentarlo, Paola Petri e Fabio Ferzetti, che introdurranno la visione della copia restaurata dal Museo Nazionale del cinema di Torino e Movietime, di uno dei film più importanti del cinema italiano.

Oltre a celebrare Gian Maria Volonté, La Valigia dell’Attore 2019 è anche l’occasione per rendere omaggio a un altro grande interprete italiano prematuramente scomparso, Ennio Fantastichini. Entrambi saranno ricordati la mattina del 27 luglio con la presentazione di due libri su Volonté, recentemente pubblicati da Add Editore ed Edizioni Clichy, curati da Mirko Capozzoli e Giovanni Savastano, e dal tributo Ennio, attore tra cinema e teatro, firmato da Gianfranco Cabiddu. Tra gli amici di Ennio Fantastichini che saranno a La Maddalena, anche Alessandro Haber, che la sera di venerdì 27 luglio sarà alla Fortezza de I Colmi per presentare al pubblico In viaggio con Adele, di Alessandro Capitani, road movie dove divide la scena con Sara Serraiocco.

Haber sarà protagonista insieme a Renato Carpentieri anche la mattina di domenica 28 luglio per l’incontro con il pubblico agli ex Magazzini Ilva, mentre sarà proprio l’attore napoletano, dopo la proiezione del cortometraggio Gong di Giovanni Battista Origo, a presentare la sera a I Colmi il film di Gianni Amelio Porte aperte, anche questo tratto da un romanzo di Leonardo Sciascia, con protagonisti Gian Maria Volonté ed Ennio Fantastichini. E proprio a Ennio Fantastichini è dedicato il Premio Volontè 2019, un riconoscimento già previsto che il festival non ha fatto in tempo a dargli in vita e che verrà consegnato nelle mani del figlio Lorenzo Fantastichini, al secondo anno del corso di recitazione al CSC. Un passaggio di consegne, una chiusura perfetta per ricordare due grandi amici, due grandi attori, che mancano tantissimo al cinema, alla cultura e alla società italiana.

Ad arricchire il programma della manifestazione la mostra fotografica: “Gian Maria Volonté negli scatti di Marcello Geppetti” di Marcello Geppetti Media Company, allestita dal 24 al 28 luglio presso la Fortezza I Colmi.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito ad eccezione della prima serata. Parte dell’incasso sarà devoluto all’Associazione Acque Libere di La Maddalena

La Valigia dell’Attore è realizzato con il sostegno di MIBAC – Direzione Generale Cinema, Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato alla Cultura e Assessorato al Turismo, Comune di La Maddalena, Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena, Fondazione Sardegna, NuovoIMAIE.

