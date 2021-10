Il maestro Carta ha ottenuto il grado quinto Dan.

Un maestro di Olbia ottiene il prestigioso grado di quinto Dan. Durante il fine settimana dell’1 e 3 ottobre al Centro di preparazione olimpica si sono svolti i corsi per allenatori, istruttori, maestri di Taekwondo della Fita e gli esami di Dan.

Dopo un’intensa preparazione, il maestro Antonio Carta ha conseguito il prestigioso grado di 5° Dan. Nonostante questo importante traguardo Carta continuerà gli allenamenti in vista di alcune importanti competizioni, come ad esempio i campionati italiani in programma a dicembre. Grande soddisfazione quindi per Carta, orgoglioso del titolo conseguito. Orgogliosi anche i suoi atleti, che vedono il loro maestro sempre all’apice a livello nazionale.