Gli eventi di Natale a La Maddalena.

Far rivivere ai bambini la gioia del Natale. Questo è l’obiettivo del progetto CammiNatale, dell’associazione A.P.S Quelli del, che ritorna dopo 6 anni a La Maddalena con una manifestazione in sinergia con il Comune.

Il consigliere Stefano Cossu, incaricato dal sindaco Fabio Lai, seguirà personalmente gli eventi natalizi, promossi dall’associazione locale e realizzati assieme all’amministrazione comunale. Attraverso il progetto partiranno una serie di eventi dedicati ai bambini, i quali hanno sofferto tantissimo a causa delle restrizioni e dello stop alle manifestazioni durante lo scorso anno.

“Il Natale dovrebbe essere sempre un momento di festa per i più piccoli – afferma il delegato Stefano Cossu – e per troppo tempo hanno dovuto rinunciarvi. L’entusiasmo dell’ associazione A.P.S Quelli del “Camminatale” mi ha travolto e non vedo l’ora di iniziare a programmare gli eventi e soprattutto vederli realizzati. Ci auguriamo che tutta la cittadinanza possa prenderne parte, per ravvivare l’isola non solo in stagione estiva”.

Anche il presidente dell’associazione, Salvatore Caboni ed il suo staff, hanno sottolineato il grande impegno e sacrifici che da oltre sei mesi stanno mettendo in campo nella realizzazione di questo progetto e l’entusiasmo di essere stati supportati dall’amministrazione comunale di La Maddalena, per far ricominciare i bambini a sognare il Natale.