Ritorno in serie A per l’arbitro di Calangianus Giua.

La partita che si svolge domenica 2 settembre allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze segnerà il ritorno in serie A dell’arbitro di calcio nato a Calangianus e appartenente alla sezione AIA di Olbia. Per lui questa sarà la seconda presenza nella massima serie, dopo l’incontro tra Bologna-Genoa nella stagione 2017/2018.

Antonio Giua esordì per la prima volta come arbitro dirigendo la partita di serie D Forlì-Venafro, venendo poi promosso nella commissione nazionale arbitri e insignito nel 2018 del premio “Luca Colosimo” in qualità di miglior arbitro della Lega Pro 2016/2017.

