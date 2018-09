L’Olbia Calcio ha presentato i nuovi acquisti per la stagione.

L’Olbia Calcio si prepara alla nuova stagione agguerrita. Il presidente Alessandro Marino e il direttore sportivo Pierluigi Carta hanno presentato i quattro nuovi arrivati nella formazione dei bianchi, che andranno a rinforzare la rosa del campionato di serie C. Si tratta di Gabriele Bellodi, Fabrizio Caligara, Jherson Vergara e Leonardo Marson.

I nuovi giocatori si dicono tutti molto concentrati per la stagione che sta per arrivare e pongono l’accento soprattutto sulla voglia di fare bene e di essere importanti per la squadra, sia che siano presenti in campo o meno, e definiscono l’Olbia Calcio come una società importante e adatta a far crescere i giovani in un ambiente stimolante e propedeutico per il futuro.

“Sono soddisfatto della lunga parentesi di mercato appena conclusa e ripongo molte speranze in un inizio di stagione positivo per la squadra” Dichiara il Presidente Alessandro Marino.

Sempre Marino afferma: “Si sta ormai per aprire un periodo di riforme interne alla lega, date le imminenti elezioni in serie C, spero che in futuro non debbano ripetersi situazioni come quella di quest’anno, in cui a due settimane dall’inizio del campionato non sappiamo ancora con certezza il calendario e la composizione dei gironi”. Inoltre, i preparativi per lo stadio di casa sono a buon punto ed entro la fine di settembre giocatori e spettatori potranno usufruirne.

In ultimo si sottolinea anche l’importanza che stanno rivestendo le partnership con le squadre di maggior livello, come ad esempio il Cagliari o il Milan, che consentono di far crescere giocatori che altrimenti verrebbero relegati ad un ruolo di secondo piano.

(Visited 19 times, 19 visits today)