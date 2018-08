Pubblicati i gironi dei campionati di calcio.

La composizione dei gironi di tutti i campionati dall’Eccellenza alla seconda categoria, esclusa la Terza Categoria per la quale non sono ancora chiuse le iscrizioni.

Le dichiarazioni del presidente del Comitato regionale Figc -Lnd Sardegna.:“La composizione dei gironi è uno dei momenti più impegnativi della stagione in quanto abbiamo la responsabilità di trovare la giusta collocazione a tutte le squadre, cercando di dividere il più possibile km da fare e costi da sostenere” afferma il presidente del C.R. Sardegna Gianni Cadoni, “Penso che il Consiglio Direttivo si sia distinto anche quest’anno, al pari dei collaboratori del Comitato Regionale, nel fare un rigoroso lavoro, consci del fatto che è praticamente impossibile accontentare tutti – prosegue Cadoni – Il comitato continua l’opera di riforma dei campionati: abbiamo 4 gironi di Prima Categoria a differenza dei 5 dello scorso anno, 9 quelli di Seconda contro i 10 della passata stagione.

L’obbiettivo per il futuro è quello di ritornare a 8 gironi per quest’ultima e far decollare definitivamente la Terza Categoria. L’auspicio è quello di far crescere il livello tecnico dei Campionati, attraverso una selezione di tutte le categorie – conclude il presidente – Ringrazio tutte le società per la fiducia e la fattiva collaborazione che offrono costantemente al Comitato Regionale”.

Campionato di Eccellenza 2018/2019

1 ARBUS 10 PORTO ROTONDO 2 ATLETICO URI 11 SAN TEODORO 3 BOSA 12 SAMASSI 4 FERRINI CAGLIARI 13 SORSO 1930 5 GHILARZA 14 STINTINO 6 GUSPINI 15 TALORO GAVOI 7 MONASTIR KOSMOTO 16 TONARA 8 MURAVERA 17 TORTOLI’ 9 NUORESE

Campionato di Promozione 2018/2019

GIRONE “A” GIRONE “B” 1 ANDROMEDA 1 BONORVA 2 ARBOREA 2 BORORE 1967 3 CARBONIA 3 CALANGIANUS 4 CARLOFORTE 4 DORGALESE 5 GONNOSFANADIGA 5 FONNI 6 IDOLO 6 ILVAMADDALENA 1903 7 LA PALMA M.U. 7 LI PUNTI SS 8 MONTEPONI IGLESIAS 8 MACOMERESE 9 ORROLESE 9 OSCHIRESE 10 SAN MARCO ASSEMINI 10 OSSESE 11 SANT’ELENA 11 OZIERESE 12 SELARGIUS 12 PORTOTORRES 13 SEULO 2010 13 POSADA 14 VECCHIO BORGO S.ELIA 14 THIESI 15 VILLAMASSARGIA 15 USINESE 16 VILLASOR 16 VALLEDORIA

Campionato di Prima Categoria 2018/2019

Girone “A” Girone “B” Girone “C” Girone “D” 1 ATLETICO CAGLIARI ATLETICO NARCAO ABBASANTA BERCHIDDA 2 ATLETICO LOTZORAI ATLETICO SANLURI ARITZO 1977 CAMPANEDDA 3 ATLETICO SETTIMO ATLETICO VILLAPERUCCIO ATLETICO BONO COGHINAS S.M. 4 BARISARDO C.R. ARBOREA BENETUTTI CUS SASSARI 5 CALCIO CAPOTERRA CORTOGHIANA BITTESE F.C. BIASI’ 6 CANNONAU JERZU FERMASSENTI S.G. BUDDUSO’ ITTIRI 7 CARDEDU FRECCIA MOGORO BULTEI LANTERI SASSARI 8 CUS CAGLIARI GERGEI CORRASI OLIENA LAURAS 9 GEMINI PIRRI GIOVENTU’ SAMASSI MEANA SARDO LUOGOSANTO 10 GIOVENTU’ SARROCH ISOLA SANT’ANTIOCO NARBOLIESE MALASPINA 11 ILBONO LIBERTAS BARUMINI OLLOLAI MESU E RIOS 12 QUARTU 2000 ORISTANESE OVODDA MONTI DI MOLA 13 SERRAMANNA SADALI PAULESE NEW CODRONGIANOS 14 TERTENIA SEUI ARCUERI’ RUINAS 81 OLMEDO 15 URAGANO PIRRI THARROS SAMUGHEO POZZOMAGGIORE 16 VILLAGRANDE VILLACIDRESE SANTA GIUSTA SAN G.PERFUGAS 17 VILLASIMIUS VILLANOVAFRANCA SINISCOLA MONTALBO SILIGO 18 VIRTUS SAN SPERATE VIRTUS VILLAMAR TRAMATZA TEMPIO SSDRL

Campionato di Seconda Categoria 2018/2019

Girone “A” Girone “B” Girone “C” Girone “D” 1 AZZURRA MONSERRATO ARMUNGIA ANTIOCHENSE 2013 AMATORI JERZU 2 BURCERESE CALCIO DECIMOPUTZU ATLETICO MASAINAS BAUNESE 3 CALCIO PIRRI DECIMO 07 BINDUA CASTOR TORTOLI’ 4 CITTA’ DI SELARGIUS FURTEI BUGGERRU ESCALAPLANO 5 FERRINI QUARTU GIALETO 1909 DOMUSNOVAS LOCERI 6 JUPITER GIOVENTU’ ASSEMINI DON BOSCO GUSPINI LOTZORAI 7 MONTEURPINU ARSENAL HAVANA SAN BASILIO FORTITUDO GUSPINI NURRI 8 PGS AUDAX CAPOTERRA SAN GIORGIO DONORI GONNESA PERDASDEFOGU 9 PGS CLUB SAN PAOLO SANTA LUCIA SENORBI’ IS URIGUS SAN VITO 10 PULA SAN NICOLO’ GERREI MONREALE SAN GAVINO SELENE LANUSEI 11 SAN GIORGIO FLUMINI SEGARIU OLIMPIA ARBUS TRIEI 12 SESTU SENORBI’ PERDAXIUS ULASSAI 13 SIGMA SINNAI CALCIO A11 SULCIS UNITED 14 SPORTING S.FRANCESCO USSANA Girone “E” Girone “F” Girone “G” Girone “H” 1 ALBAGIARA AIDOMAGGIORESE ANELA ATLETICO MADDALENA 2 ALLAI BOLOTANESE BURGOS BADESI 09 3 ASUNI CUGLIERI 1952 BOTTIDDA BERCHIDDEDDU 4 BUSACHESE FOLGORE ORISTANO CALAGONONE CALANGIANESE 5 COLONIA JULIA MACOMER FANUM OROSEI GIGLIO 91 6 FRANCESCO BELLU MONTERRA IRGOLESE GOLFO ARANCI 7 GESTURI MONTIFERRU LULESE LAERRU 8 LUNAMATRONA NORBELLO NULESE LI MACCIONI 9 OLLASTRA SIMAXIS NURACHI ONIFERESE PALAU 10 SINI 2011 SAN MARCO CABRAS ORANI PORTO SAN PAOLO 11 SIMAXIS 2014 SANVERESE PATTADA SANTA TERESA GALLURA 12 SOLARUSSA 2012 SEDILO SANTU PREDU SENNORI SANTA LUCIA 13 SORGONO SILANUS SUPRAMONTE TELTI 14 TONARESE SOS PARIS TORPE’ TRINITA’ D’AGULTU 15 TADASUNI TUTTAVISTA

