Il trasferimento dal San Francesco di Nuoro.

Nuova missione nel pomeriggio di ieri, 18 agosto, per I-Olbi, l’elisoccorso con base ad Olbia. Il mezzo, infatti, è stato impegnato per il trasporto di una bimba dall’ospedale San Francesco di Nuoro in Piemonte. Decollato dall’elisuperfice del nosocomio nuorese intorno alle 16, ha puntato verso l’eliporto del CTO di Torino.

La paziente, una bambina di 11 anni, è stata successivamente trasferita presso l’ospedale pediatrico Regina Margherita, non lontano dal punto di atterraggio. I-Olbi, dopo una sosta di rifornimento presso la base dell’elisoccorso di Alessandria, ha fatto rientro immediatamente in Sardegna.

(Visited 1.121 times, 187 visits today)