Gaspare Cervo e i suoi cinquant’anni di taekwondo

Quest’anno il Maestro Gaspare Cervo soffia le 50 candeline della sua onorata carriera col taekwondo a Olbia. Nato in Sardegna nel 1959, dai 6 ai 27 anni ha vissuto in Germania. Nel 1972 inizia l’avventura con il taekwondo, sotto la direzione tecnica del allora responsabile tecnico nazionale Shin Boo Yong. È seguito in allenamento dall’allora vice campione del mondo dei pesi massimi Meinolf Luettecken. Dal 1977 al 1985 è stato seguito il maestro Kim Woo Kang. Dal 1977 al 1985 in Germania ha fondato 4 club di taekwondo, di cui 3 sono ancora attivi dopo quasi 34 anni. Ritornato in Italia nel 1986 ha fondato le diverse associazioni sportive dilettantesche. Centro Taekwondo Olbia, Kim Do Kwan Berchidda, “Moo Duk Kwan” Centro Taekwondo Padru, Shardan Taekwondo Siniscola. Attualmente insegna presso il Centro Taekwondo Olbia.

I successi in Germania

Nel 1979 è vicecampione tedesco in combattimenti e vince la medaglia di argento ai Goodwill Games in Olanda dove viene premiato come miglior atleta. Nel 1980 è vicecampione tedesco in combattimento del ITF Germany. Nel 1981 si laurea Campione tedesco in combattimento del ITF Germany. Mentre nel 1985 vince la medaglia di oro e miglior tecnica al primo campionato di forme in Germania. Nel 1987 è Vice campione Italiano di forme, dal 2000 al 2012 collabora con enti di promozione con incarico di tecnico nazionale. Partecipando a varie competizioni nazionali e internazionali conquistando personalmente varie Medaglie di oro argento e bronzo. Recentemente ha conquistato la terza medaglia di argento e la prima di bronzo ai Campionati Italiani di forme con la Fita.

Gli impegni in Italia

Dal 2009 è in possesso dell’ottavo Dan della European Taekwondo Union e dal 2013 del settimo Dan Fita/Kukkiwon. Dal 2013 è rientrato in Fita Federazione italiana Taekwondo, federazione che il maestro considera una delle miglior funzionanti al mondo. Ci sarebbe molto da scrivere del suo medagliere che è stato sempre arricchito da risultati importanti. Non ultimi nel 2021 ha conseguito la medaglia di bronzo al Master 2 ai Campionati Italiani ad Ancona e una d’argento al Master 3 di Arezzo.

Infatti, nemmeno nel periodo del Covid, a parte in quello di chiusura obbligatoria, ha fermato i suoi allievi agonisti. Questo ha permesso una ripresa immediata alla partecipazione agonistica degli atleti e del Maestro stesso.

Gli auguri al maestro

“Se è vero che i maestri delle forme e del freestyle regalano spettacolo, vale sempre la pena seguirlo e imparare dal suo esempio. Il maestro Cervo ricopre la nomina federale per la Regione Sardegna di Commissario insegnanti tecnici forme. È anche referente parataekwondo e di delegato Provincia Olbia- Tempio. I suoi allievi ed ex allievi che hanno avuto l’opportunità di essere guidati dal maestro e i loro familiari, gli augurano di cuore felice anniversario“.

