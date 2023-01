Spaventato dai botti, scappa e resta paralizzato, la storia di Primo

Primo spaventato dai botti di Capodanno.

Primo perchè è stato il primo cane portato al rifugio della Lida di Olbia nel 2023. Primo perché è stato soccorso oggi, primo gennaio.

Hanno voluto chiamarlo così così i volontari della Lida, anche se è solo l’ultimo esempio di quanto spavento possano provare gli animali domestici la notte di Capodanno a causa dei botti con cui festeggiamo.

Non è certo cosa sia successo – anche se l’ipotesi che sia scappato di casa per lo spavento per i botti di Capodanno accreditata dai volontari è molto verosimile -, si sa soltanto che il cane, un esemplare da caccia, è paralizzato alle zampe di dietro e che evidentemente si tratta di un cane curato, “di casa”, pur se privo di microchip. È stato trovato a Olbia, confuso e spaventato, e nei prossimi giorni verrà sottoposto a delle visite veterinarie per stabilire se il suo infortunio si possa curare e come.

Se il padrone lo dovesse riconoscere, potrà contattare i volontari della Lida al numero 3334312878 o all’email lidaolbia@tiscali.it



