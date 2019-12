Il team del maestro Antonio Carta.

Domenica 22 dicembre si è svolta nella sede di Nuraxinieddu, la sessione invernale per gli esami di cintura nera di taekwondo Fita. Numerosi i partecipanti, tra cui 6 atleti del team olbiese del maestro Antonio Carta. Tra le fila dell’Angedras Taekwondo hanno ottenuto la cintura nera 1° Dan Maurizio Anedda, Paolo Carta e Alessandro Ghiani. Mentre Rachele Cera, Mario Iai e Sandro Molinas sono diventati cintura nera 2° Dan.

Un appuntamento importante, al quale il maestro Carta ha dedicato tempo e passione. Un percorso lungo e duro, che tutti gli atleti hanno affrontato con grande dedizione, passione e sacrificio. Sacrifici che hanno portato ad eseguire un bell’esame a tutti i suoi atleti, rendendo ancora una volta Carta orgoglioso di quanto fatto. Un ringraziamento infinito e doveroso va per Roberto Angius, per il grosso aiuto durante le lezioni in palestra e durante l’esame.

La stagione del team Antonio Carta si apre dunque con un ottimo inizio, non solo per questo risultato, ma anche per i numeri in termini di iscrizioni. Ora la preparazione si concentra sulla parte del combattimento, in vista dei prossimi appuntamenti nazionali, come l’Insubria cup e i Castelli Romani, in programma a gennaio e febbraio prossimo.

