Lo sciopero al supermercato di Olbia.

È uno sciopero a riuscito metà quello dei lavoratori Auchan – Conad di Olbia. Mentre negli ipermercati di Cagliari Marconi e Sassari la serrata è stata totale, a Olbia il punto vendita è rimasto aperto, come se nulla fosse, nonostante l’importante adesione del 50 per cento dei dipendenti.

“Pare che l’azienda abbia portato avanti una sorta di opera di convincimento nei confronti di alcuni dipendenti e richiamato altri dal giorno di riposo – ha spiegato Danilo Deiana della Filcams Cgil -. Altri sono stati addirittura ricollocati in reparti diversi dai loro, tanto che abbiamo già contattato i nostri legali con cui stiamo valutando un’azione per condotta antisindacale dell’azienda”.

Ma perché uno sciopero in un giorno cruciale come l’antivigilia di Natale? Dipendenti e sindacati rivendicano una maggiore trasparenza da parte di Conad. Ancora il futuro dei lavoratori, in particolare di quelli di Olbia, è molto incerto. L’azienda, infatti, ha annunciato il numero nazionale degli esuberi, ma non ha specificato quale sarà l’impatto su ogni territorio e l’ipermercato di Olbia è uno di quelli soggetti alla valutazione dell’antitrust.

“Noi chiediamo di dirci in che termini Conad vuole riorganizzare l’iper – ha dichiarato Eleonora Careddu della CISL -. Se l’antitrust si esprime negativamente e si suddivide la superficie di vendita vogliamo che i lavoratori siano riassorbiti tutti. Chi subentra ad Auchan non può farlo senza un accordo collettivo come accaduto in Lombardia dove 19 dipendenti su 50 sono rimasti a casa”.

Intanto, il Natale è alle porte. I circa 160 dipendenti ex Auchan di Olbia temono per il loro futuro e cercano di fare sentire la loro voce. Dentro al supermercato, invece, tutto scorre indifferente.

