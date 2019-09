Da Tempio ad Arzachena: tutto pronto per il Rally Terra Sarda

La presentazione a Porto Cervo.

Sarà la splendida cornice di Porto Cervo ad ospitare la conferenza stampa di presentazione del Rally Terra Sarda-Rally della Gallura. Sabato 14 settembre, alle 10 e 30, presso la Promenade du Port (via Aga Khan 1), la Scuderia Porto Cervo Racing svelerà tutte le novità dell’ottava edizione della gara valida come prova di Coppa Rally di Zona ACI Sport e Sardegna Rally Cup, in programma dal 4 al 6 ottobre. Il Rally Terra Sarda prevede due giorni di gara con partenza sabato 5 ottobre da Tempio Pausania e arrivo domenica 6 ottobre ad Arzachena, nove prove speciali su asfalto e oltre 80 chilometri cronometrati.

Il Rally Terra Sarda tra sport e valorizzazione del territorio. Il “Terra Sarda” rappresenta anche una “vetrina” internazionale, svolge un’azione di promozione e di valorizzazione dei centri coinvolti nella gara e, non ultimo, contribuisce a prolungare la stagione turistica. Sono quindici i Comuni della Gallura che hanno scelto di far conoscere il proprio territorio attraverso lo sport e sostenere l’evento organizzato dalla Porto Cervo Racing: Aggius, Aglientu, Arzachena, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Santa Teresa Gallura, Sant’Antonio di Gallura, Olbia, Palau, Tempio Pausania, Trinità d’Agultu e Vignola e Viddalba.

Il record di vittorie del “Terra Sarda” è nelle mani di Maurizio Diomedi e Mauro Turati, ben quattro (tre consecutive) tra cui l’ultima edizione organizzata in Ogliastra nell’ottica di portare avanti il progetto di un Rally itinerante che abbraccia l’intera Sardegna. Vittorio e Salvatore Musselli hanno vinto due edizioni (2014 e 2015) mentre Claudio Addis e Alessandro Silecchia hanno conquistato la prima edizione corsa nel 2012.

Il Rally Terra Sarda, che gode della partnership della Regione Autonoma della Sardegna, del patrocinio dell’ACI Sport e, come Ente di appartenenza, dell’Automobile Club Sassari, è inserito nel programma degli eventi organizzati dalla Porto Cervo Racing per i festeggiamenti dei primi vent’anni di attività del Team.

