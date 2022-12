Al campionato regionale assoluto di Judo “kime-no-kata” ottimi risultati per l'”Area Fitness Judo” di Tempio

Ottimo risultato nel campionato regionale assoluto di Judo per la squadra dell’ “Area Fitness Judo” di Tempio nel Campionato Regionale Assoluto di Judo, categoria “Kime-no-kata” – 20 tecniche di difesa a mani nude e con armi da taglio -, che si è svolto a Isili.

La coppia formata da Giovanni Nicola Aru, istruttore 4’dan responsabile del settore Judo della squadra, e Francesco Testa, si è confermata per la terza volta al primo posto assoluto in classifica con la medaglia d’oro ai campionati regionali assoluti.

Altri due atleti della squadra, Mario Spano e Fabio Caronna, alla loro prima esperienza, si sono classificati secondi nella categoria Kata “Katame-no-Kata” Junior, dimostrando buona tecnica e lasciando intravvedere un ampio margine di miglioramento per il prossimo futuro.

Un ottimo risultato complessivo per la squadra di Tempio, che si è impegnata anche durante la pandemia. Nel 2019 Aru e Testa hanno partecipato al circuito “Criterium” nazionale, vincendo la classifica generale con 4 medaglie d’oro e una d’argento. Gli atleti della squadra di Tempio sono stati inseriti nella lisa degli atleti di interesse nazionale e nel 2021 hanno partecipato all'”EJU Tournament“, classificandosi al quinto posto, con una gara con una gara non in presenza, ma svolta attraverso un video con determinati criteri. Con lo stesso sistema, la coppia ha partecipato al “Gran Prix”di Bologna, classificandosi al terzo posto.

