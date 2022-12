Intervista a Simone Marini, allenatore del San Teodoro-Porto Rotondo.

L’allenatore del San Teodoro-Porto Rotondo Simone Marini approfittando della sosta di Natale fa un bilancio dell’andamento della squadra nel girone di andata e analizza l’ultima partita contro il Sant’Elena Quartu.

La vittoria del San Teodoro-Porto Rotondo contro il Sant’Elena Quartu.

“La vittoria di domenica è una vittoria importante e pulita, per quanto maturata nei minuti di recupero – afferma perentoriamente Marini -. E’ stata una buona partita, non siamo riusciti sempre a concretizzare le occasioni create, un po’ per sfortuna, un po’ per bravura degli avversari. Paradossalmente, subendo un tiro e mezzo, abbiamo rischiato di pareggiare. Ma è venuta fuori un’altra volta il grande cuore e la grande compattezza del gruppo, e la volontà di tutti di portare a casa una vittoria meritata, che aspettavamo dalla prima giornata del girone di andata, che abbiamo perso a tavolino contro il Quartu per via di un cavillo burocratico: ci era stato portato via un punto sacrosanto conquistato sul campo. Ci credevamo, abbiamo lottato fino alla fine, e alla fine abbiamo trovato il gol-vittoria con Simone Piemonte. Partita non facile, ma oggettivamente abbiamo avuto tante occasioni gol contro un paio di palle inattive loro in tutta la partita“.

La classifica dell’Eccellenza e la sosta di Natale.

La partita vinta contro il Sant’Elena è la prima del girone di ritorno, la classifica vede i viola quinti a parimerito col Carbonia. “Ci allontaniamo un po’ di più dalle zone brutte della classifica, in una posizione ottima, frutto del lavoro e dell’impegno costante dei ragazzi e di tutto lo staff e della dirigenza – afferma Marini -. Sono contento e siamo contenti di quello che abbiamo fatto finora, totalizzati 30 punti nel girone di andata e aperto il girone di ritorno con una vittoria. È un buon bottino, non sarà facile ripetere questo percorso nel girone di ritorno perché col mercato in questo periodo le squadre si rinforzano e cambiano molto, e inizia un altro campionato. Non credo che noi faremo acquisti, ma spero che la squadra rimanga com’è adesso, con lo stesso gruppo e con la stessa compattezza. Non dobbiamo rilassarci, ma cercare di fare più punti possibili, prima possibile. Staff, squadra, dirigenti e tutte le persone che collaborano meritano un elogio. Tutti abbiamo lavorato con lo stesso impegno e lo stesso entusiasmo per raggiungere ogni domenica il risultato, e il fatto di essere in questo momento in una buona posizione di classifica e di giocare buone partite fa onore a tutti. C’è ancora tanto da fare, ci sarà da soffrire, ma lo spirito è quello giusto. Adesso speriamo di fare un buon Natale, auguriamo un buon Natale a tutte le componenti della squadra e ai nostri tifosi. Subito dopo Natale inizieremo a pensare alla difficile partita contro la Tharros“.

