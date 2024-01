L’Ilva chiude il girone d’andata con uno 0-0 sul campo della Ferrini

Lo scontro al vertice con la Ferrini finisce 0-0 e l’Ilva chiude in testa da imbattuto il girone d’andata di Eccellenza. Nonostante il vento sia di casa a La Maddalena, il big match alla vigilia di Natale si era interrotto per il troppo maestrale a Cagliari. Nonostante le forti raffiche i giocatori avevano provato a giocare, ma la situazione era diventata insostenibile. Poco dopo la mezz’ora del primo tempo l’arbitro ha deciso di arrendersi ed era arrivata la sospensione. Oggi si è ripreso da quel preciso momento.

“Zero a zero al termine dei 56 minuti più tre di recupero che hanno completato questo anomalo big match dell’Eccellenza – spiegano dall’Ilva -. Durato dodici giorni, a causa del primo rinvio motivato dalla sospensione per vento. La squadra di casa ha cercato in ogni modo di imporsi, aggredendo la nostra formazione, che ha avuto il grande merito di difendersi con ordine. Davanti ad un Ruzittu come sempre impeccabile quando chiamato in causa. Chiudiamo il girone di andata imbattuti, con sette punti di vantaggio sull’accoppiata Ferrini–Tempio. Benissimo così. Ma non c’è tempo per rifiatare, tra quattro giorni altro big match esterno, sul campo dell’Ossese“.

