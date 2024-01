Borsa di studio agli studenti che hanno donato il sangue

Premio agli studenti donatori iscritti all’Avis Olbia.

Sempre più giovani generosi a Olbia. Sono nove gli studenti che quest’anno hanno vinto una borsa di studio, elargita su base regionale dall’associazione Avis. Sono donatori iscritti all’Avis Olbia e grazie al bene che hanno fatto alla comunità saranno premiati.

La borsa di studio sarà corrisposta in base al numero di donazioni e al merito scolastico. L’importante riconoscimento sarà consegnato il 5 gennaio alle ore 11, al municipio di Olbia. Per l’occasione si terrà una cerimonia ufficiale e i vincitori riceveranno dal sindaco di Olbia, Settimo Nizzi e dal dirigente scolastico Luigi Antolini, la borsa di studio. Ma non è finita qui. Oltre alla borsa di studio di Avis regionale, i giovanissimi donatori riceveranno anche una sorpresa da parte dell’associazione olbiese.

