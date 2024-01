La Gallura dice addio allo storico chef Gianni Degosciu, aveva 76 anni

Addio a Gianni Degosciu.

Il mondo della ristorazione della Gallura è in lutto. Aveva 76 anni Gianni Degosciu, storico e molto noto chef e ristoratore. L’uomo, originario di Padru, era molto conosciuto in Gallura perché ha dedicato tutta la vita alla sua professione ai fornelli e riconosciuto come uno dei migliori in Sardegna.

Sono tante le recensioni che parlano di lui e dell’alta reputazione che aveva nel mondo della cucina locale. Degosciu aveva lavorato in diversi ristoranti di Olbia e della Gallura, tra i quali il Sabores Bistrot, il Bacchus 2 di cui era proprietario e altri importanti locali. “Ha fatto la storia della ristorazione”, lo ricordano così i suoi conoscenti. La città è rimasta incredula per la scomparsa di Gianni Degosciu e si stringe attorno al dolore dei famigliari. Il 76enne lascia una moglie e due figli.

