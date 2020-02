Il Luogosanto vince il campionato Csi Gallura con una giornata di anticipo

Un traguardo importante.

Il CSI Luogosanto vince il campionato CSI Gallura. Un successo raggiunto con una giornata di anticipo. Un traguardo importante per il quale si sente di fare i più grandi complimenti anche il sindaco di Luogosanto Angostino Piredda.

“È un risultato che sentiamo anche un po’ nostro nella veste di amministratori, in quanto, in questi anni, ci siamo spesi tanto per realizzare nel campo sportivo del Luigi Lacu una struttura sportiva polivalente alla portata di tutti per le attività agonistiche, amatoriale e per i ragazzi. Oggi raccogliamo i frutti è questo mi riempie di orgoglio”, commenta il primo cittadino.

La grossa fetta di merito va, ovviamente, alla “Polisportiva Luogosanto“, guidata dal presidente Pietro Sanna, che ha portato sotto il proprio tetto tutte le categorie calcistiche, le Giovanili, fiore all’occhiello della realtà Luogosantese, il CSI, diversi campionati e attività amatoriali ed ovviamente la prima squadra impegnata nel campionato di Promozione, che hanno già concesso tante soddisfazioni.

