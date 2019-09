La manifestazione dal 15 al 22 settembre.

Si svolgeranno ad Olbia dal 15 al 22 Settembre, presso la piscina olimpionica del Geovillage, i campionati europei Dsiso (Down Syndrome International Swimming Organization) di nuoto e nuoto sincronizzato riservati ad atleti con sindrome di Down.

La manifestazione, assegnata dalla Dsiso alla Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali), verrà organizzata dalla società ASD Progetto 2000 grazie al patrocinio e contributo della Regione Sardegna – Assessorato del Turismo e Assessorato allo Sport – e dell’Assessorato allo Sport del Comune di Olbia.

All’evento continentale prenderanno parte 19 nazioni; la formula “open” del campionato – giunto alla quinta edizione – garantirà la presenza di nazionali provenienti da Argentina, Messico , Turchia e Stati Uniti, le quali andranno a completare il palco dei partecipanti – in totale 450 tra atleti (200), accompagnatori e supporters (250) – che daranno vita ad un evento unico nel suo genere e che esibirà i migliori talenti europei del nuoto per la specifica disabilità.

La cerimonia di apertura, fissata per il giorno 16 Settembre alle ore 18 presso la Sala Congressi del Geovillage di Olbia, aprirà ufficialmente gli Europei DSISO 2019.

Il Presidente della Fisdir Marco Borzacchini commenta con queste parole l’ormai prossimo evento che si terrà in Italia, nazione all’avanguardia nel settore dello sport riservato ad atleti disabili: “Ospitare nel nostro Paese un evento internazionale è sempre emozionante ma, soprattutto, un momento importante per divulgare l’ideale paralimpico di cui siamo portatori. La Sardegna in particolare è un territorio da sempre fondamentale nel nostro scacchiere federale; realtà all’avanguardia si sono andate sviluppando e radicando sul territorio isolano, contribuendo alla crescita qualitativa del nostro movimento. Per la prima volta Olbia sarà il meraviglioso teatro che ospiterà questa manifestazione riservata ad atleti con sindrome di Down, ragazzi che con la loro carica, energia e vitalità sapranno accendere i cuori del pubblico che, mi auguro numeroso, prenderà posto al Geovillage per assistere a giornate di sport e passione”.

Per garantire la necessaria visibilità a un evento di rilevanza internazionale come il Dsiso 2019, il comitato organizzatore ha allestito una struttura comunicativa all’avanguardia: grazie alla partnership siglata con l’emittente Directa Sport, ogni singola giornata di gare potrà godere una abbondante copertura mediatica, fatta di dirette, clip riassuntive e interviste a tecnici ed atleti.

(Visited 83 times, 110 visits today)