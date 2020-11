Olbia Calcio, dopo la vittoria il commento di Canzi e Udoh

Soddisfazione per la vittoria coi bianconeri.

Prima vittoria casalinga della stagione per l’Olbia di Max Canzi che, al termine di una prestazione maiuscola, batte la Juventus U23 per 2-1.

Esterna soddisfazione, ma predica calma, il tecnico, nel commentare il successo: “Dopo la partita di Como, ai ragazzi avevo chiesto continuità nella prestazione perché solo così sarebbe arrivata la continuità di risultati. Certo, c’era una differenza sostanziale tra due avversari comunque di alto livello. Il Como è una squadra esperta e scaltra, la Juventus ha il bagaglio tecnico più alto del girone, ma può pagare in termini di esperienza”.

La partita è stata equilibrata e di ritmo elevato: “Probabilmente loro ci sono stati superiori sul piano del palleggio e della mole di gioco prodotta, ma noi senza dubbio abbiamo avuto più occasioni a gol. Siamo stati bravi a disinnescare le loro grandi qualità e a renderci comunque pericolosi, specie nel primo tempo”.

Nella ripresa, l’Olbia ha saputo sfruttare la superiorità numerica: “Stavo pensando a un cambio tattico per proteggerci meglio sulle zone centrali dove soffrivamo la loro densità. Poi il gol del pareggio ha rimescolato le carte, così come l’espulsione. Siamo stati bravi a crederci. Un plauso va anche a chi è entrato dalla panchina. I ragazzi stanno capendo che bisogna saper sfruttare ogni singolo minuto che viene concesso, anche perché a mio avviso i concetti di titolari e riserve non esistono più. Oggi c’è da essere felici, ma non dobbiamo esaltarci perché abbiamo fatto solo un passo. La direzione è quella giusta, il campionato è ancora molto lungo e noi stiamo costruendo il nostro futuro”.

Match winner di giornata, King Udoh mette la firma sul suo primo gol con la maglia dell’Olbia nella vittoria conquistata contro la Juventus U23. “Sì, finalmente, era ora! – ha commentato l’attaccante -. Contro un grande avversario, oggi abbiamo fatto un’ottima partita. Siamo stati bravi a giocare in maniera compatta e a costruire e a sfruttare le occasioni da gol. Mercoledì abbiamo fatto bene e in questi giorni ci siamo parlati dentro lo spogliatoio perché era importante dare seguito a quella prestazione. Ci siamo riusciti”.

Il feeling con Ragatzu è evidente: “Stiamo parlando di un giocatore di un’altra categoria, con lui mi trovo molto bene. Con le sue giocate, riesce a esaltare qualsiasi compagno di reparto”.

(Visited 54 times, 54 visits today)