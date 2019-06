Importante torneo giovanile regionale

L’Olbia Calcio si è aggiudicata la II edizione della Nord Legno Cup, importante torneo regionale che si è svolto dal 13 al 16 giugno tra Monastir, Calangianus e Arzachena.

La manifestazione, riservata agli atleti delle categorie Allievi – 2002/2003 -, ha visto l’Under 17 dell’Olbia Calcio scendere in campo con ragazzi nati nel 2003 e nel 2004 e vincere brillantemente il girone eliminatorio battendo la Polisport Nuoro per 3-2, l’Arzachena per 3-0 e la Nuorese per 1-0.

In semifinale i bianchi hanno superato con un netto 4-0 la SanPaolo Sassari, accedendo alla finale di Calangianus.

Nella finalissima, i ragazzi di mister Ricci hanno sfidato la Torres per la vittoria del torneo, superando l’avversario per 4-1 grazie alle doppiette messe a segno da Erbì e Belloni.

L’Olbia è stata premiata anche con la Coppa Fair Play e ha conquistato ben tre premi individuali. Premiato come miglior portiere Alessandro Ferraro, miglior centrocampista Luca Belloni, mentre Valerio Secci è stato premiato come migior giocatore della rassegna.

