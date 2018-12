La decisione dopo 15 minuti di gioco.

La sfida in programma questo pomeriggio tra Olbia e Siena è stata sospesa al 15’ minuto di gioco e rinviata a data da destinarsi a causa del forte vento che ha reso impossibile lo svolgimento regolare della gara.

A commentare la decisione, è stato in sala stampa il direttore sportivo Pierluigi Carta . “Un vento così forte era davvero difficile aspettarselo, per cui penso che sia stata presa la decisione giusta. Oggi non c’erano le condizioni per disputare una partita di calcio ed entrambe le società erano d’accordo sul rinvio. Ora attendiamo comunicazioni da parte della Lega, ma non essendoci date disponibili nel mese di dicembre sarà inevitabile guardare direttamente al 2019”, ha detto.

L’ingresso in campo delle due squadre aveva visto protagonisti anche i giocatori dell’Olbia Quarta Categoria che hanno esposto lo striscione recitante la scritta: “Il calcio è di tutti”. Il campionato Quarta Categoria Sardegna inizierà ufficialmente nel mese di gennaio.

