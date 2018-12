Acciaro nominato direttore sanitario dell’ospedale di Olbia.

Di La Maddalena il primo manager che lavorerà al Mater Olbia. Il medico Marcello Acciaro, 56 anni, è stato nominato dalla Fondazione Gemelli, partner scientifico del nuovo ospedale della Qatar Foundation, direttore sanitario. Dopo gli studi al liceo classico di Sassari, Acciaro si è laureato nell’Ateneo del capoluogo in Medicina e chirurgia. Specializzato in Igiene e Medicina preventiva, dal 2007 ha iniziato la sua carriera di manager, assumendo il ruolo di direttore sanitario dell’Azienda sanitaria locale 1 di Sassari.

Da qui, la scelta di trasferirsi in Lombardia, prima all’ospedale San Giuseppe con lo stesso incarico e poi come direttore medico dei Presidi ospedalieri di Somma Lombardo e Angera. Quella di Acciaro è la prima nomina tra le figure direttive del Mater. Come avevano annunciato gli stessi vertici della Fondazione Gemelli, si sarebbero priviligiate figure professionali del territorio. Con la scelta di Acciaro è stato così. Gli ambulatori del Mater apriranno mercoledì 12 dicembre e le prenotazioni hanno già fatto segnare un record.

