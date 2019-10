Passo falso dell’Hermaea al suo esordio al Geovillage

Il racconto della partita.

E’ iniziata con una sconfitta la sesta stagione dell’Hermaea Olbia in Serie A2. Al PalAltoGusto le galluresi sono state superate per 3 set a 1 dal Club Italia Crai al termine di una prestazione altalenante, che le ha viste soffrire la maggior brillantezza delle avversarie specie nelle prime due frazioni di gioco.

Dopo i primi botta e risposta il Club Italia piazza un break di 4 punti che lo porta avanti sul +2 (5-7). Dopo il timeout di coach Anile l’Hermaea riprende a macinare gioco e in più occasioni riesce a mettere a terra il punto del vantaggio (15-14 su un bel diagonale di Emmel). Le “azzurrine” reagiscono immediatamente e tentano una fuga sul 16-19 con un ace di Populini che porta Anile a chiamare un nuovo minuto di sospensione. L’Hermaea sembra avere le forze per rimettere tutto in discussione, ma un muro vincente su attacco di Emmel e un gran diagonale di Populini consegnano il primo set al Club Italia (20-25).

Nella seconda frazione vengono prepotentemente a galla le lacune dell’Hermaea, che fatica in ricezione e non riesce a essere insidiosa al servizio. Le biancoblù reggono fino al 7 pari, poi lentamente si staccano. Fiore dà la sensazione di poter riaccendere la luce con l’ace del -1 (13-14), ma il Club Italia prende presto il largo approfittando del calo di fiducia delle padrone di casa. Populini scava il solco sul 14-19, poi Omoruy la chiude definitivamente su un netto 16-25.

Nel terzo set le galluresi riescono a sistemare la ricezione e mantengono in maniera pressochè costante il vantaggio. Emmel, Fiore e Maruotti mettono il pallone per terra con buona continuità, ma nonostante i loro sforzi le ragazze di coach Bellano restano in scia. Fiore lancia la fuga con il punto del 15-12, il Club Italia rimette le cose in parità ma ancora l’opposto biancoblù traccia la strada per al vittoria del set (20-17). L’Hermaea trova il modo di ricacciare indietro un altro tentativo di rimonta ospite sul 22-21, poi la battaglia si risolve sul 26-24 in favore della squadra di Anile, che trae vantaggio da un muro out su attacco di Emmel e da una schiacciata fuori misura di Omoruyi.

La riscossa delle olbiesi non si scatena fino in fondo, perché il Club Italia parte meglio anche nel quarto set (8-12 dopo l’errore in battuta di Maruotti). Pian piano, però, Barazza e compagne vengono fuori. Anile inserisce Moltrasio in regia al posto di Bonciani, e la palleggiatrice siciliana sigla l’ace che suona la carica: il muro vincente di Angelini vale la parità a 15, le azzurrine tornano avanti ma vengono riprese da Emmel (20-20). Il delizioso pallonetto di Fiore sembra poter aprire le strade del quinto set (22-21). Il Club Italia non ci sta e dopo aver ricucito con Frosini si aggiudica l’intera posta in palio sul 23-25, complice un mancato fischio di doppio tocco che taglia definitivamente le gambe alle biancoblù.

Ad ogni modo nel post gara il presidente Sarti e il coach Anile non cercano alibi: “Sono deluso dalla prestazione della squadra – ha dichiarato il numero uno dell’Hermaea – non abbiamo mai fatto sentire alcun tipo di pressione alle giocatrici, ma forse è il caso di cambiare registro”. Si focalizza sugli aspetti più tecnici, invece, l’allenatore: “Ci è mancata la continuità – ha spiegato – nei primi due set il Club Italia ha battuto molto forte e non ci ha consentito di sviluppare il nostro gioco. Nel terzo sono un po’ calate e ne abbiamo approfittato, mentre nell’ultima frazione di gioco la lunga rincorsa si è fatta sentire. C’è da lavorare sulla battuta, mentre la ricezione non è mai facile quando le avversarie riescono a esprimersi su certi livelli. Tensione? E’ normale all’esordio – aggiunge – inizialmente la squadra era un po’ contratta. La preseason è stata buona, ma c’è comunque bisogno di un periodo di assestamento per vedere la miglior Hermaea”.

VOLLEY HERMAEA OLBIA – CLUB ITALIA CRAI 1-3 (20-25 16-25 26-24 23-25)



VOLLEY HERMAEA OLBIA: EmmelRoxo 14, Barazza 7, Fiore 14, Maruotti 8, Angelini 11, Bonciani, Caforio (L), Moltrasio 1, Filacchioni, Formaggio. Non entrate: Poli, Montesu. All. Anile. CLUB ITALIA



CRAI: Populini 18, Kone 6, Frosini 14, Omoruyi 18, Graziani 12, Pelloia 1, Panetoni (L), Nwakalor, Gardini, Ituma, Monza. Non entrate: Trampus (L), Sormani, Marconato. All. Bellano.



ARBITRI: Verrascina, Grassia.



NOTE– Durata set: 25′, 21′, 27′, 29′; Tot: 102′.

(Visited 37 times, 37 visits today)