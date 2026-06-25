Volley, chiuso il Gallura Camp 2026: trenta atlete in campo

Si chiude il Gallura Camp 2026 di volley.

Si è chiusa con un bilancio ricco di attività la settimana dedicata al Gallura Camp di Pallavolo 2026, iniziativa che ha coinvolto la comunità sportiva montina e che è stata promossa dalla Polisportiva Gallura Sport&Venti in collaborazione con la Gemini Arzachena. All’interno del progetto sono state protagoniste trenta giovani atlete impegnate in un percorso strutturato di formazione tecnica e di crescita personale, sviluppato attraverso sessioni di allenamento e momenti di confronto sul campo.

Nel corso del camp, le partecipanti hanno lavorato sotto la guida di tecnici e professionisti di livello internazionale. Tra questi l’allenatore rumeno Ciprian Darnescu, il tecnico olandese Luuk Jothmann e Massimo Dagioni, figura con un percorso sportivo di alto profilo che comprende l’argento olimpico ai Giochi di Atene 2004 e l’oro europeo, oltre a numerose esperienze su panchine di Serie A in Italia e all’estero. Presente anche Jole Ruzzini, ex atleta di Serie A1 e campionessa di Romania, insieme a Giovanna Porcu, preparatrice fisica del Cus Cagliari. Il lavoro svolto in campo è stato affiancato da un’impostazione didattica orientata non solo all’aspetto tecnico, ma anche alla formazione dei valori sportivi.

Le attività si sono concentrate su un approccio che ha alternato allenamenti e momenti di riflessione, con l’obiettivo di rafforzare disciplina, rispetto reciproco, spirito di squadra e capacità di affrontare le difficoltà. Il camp ha rappresentato un’occasione di confronto costante tra atlete e staff tecnico, in un contesto che ha unito la dimensione agonistica a quella educativa.

A fare il punto sulle iniziative ospitate a Monti sono stati Guido Isoni, assessore allo Sport, e Massimiliano Deledda, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Monti, che hanno sottolineato lo svolgimento di una settimana intensa di eventi sportivi. “È stata una grande settimana per lo sport montino: abbiamo ospitato le finali della Coppa Primavera Under 15 e Under 17, il saggio di danza delle atlete della Polisportiva Gallura seguite dalla maestra Valentina Macchioni, giornate di camp che hanno arricchito tutte le partecipanti e, infine, in collaborazione con la Fipav, una lezione di aggiornamento tecnico regionale con 110 allenatori presenti”.

Dal lato della società organizzatrice è intervenuto anche il presidente della Polisportiva Gallura Sport&Venti, Roberto Macchioni, che ha illustrato le prospettive future del progetto sportivo: “Il prossimo anno ripeteremo sicuramente questa bellissima esperienza e cercheremo di alzare il numero delle partecipanti, togliendo il numero chiuso imposto quest’anno. Ancora una volta la struttura tecnica e organizzativa della nostra associazione si è dimostrata all’altezza del compito e pronta a sempre più importanti eventi. Intanto gli allenamenti delle nostre atlete proseguiranno e la società sta già lavorando alla prossima stagione, con importanti novità per la danza sportiva, la pallavolo e nuove discipline che arricchiranno la nostra offerta formativa”.

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Il camp ha rappresentato un momento di attività sportiva continuativa e strutturata, inserito in un più ampio calendario di iniziative che hanno coinvolto il territorio. Le ragazze hanno così avuto modo di confrontarsi con metodologie di allenamento diverse e con figure tecniche di esperienza internazionale, in un contesto che ha unito formazione sportiva e attività di gruppo. L’iniziativa si è conclusa lasciando spazio alla programmazione delle future attività della società e alla prosecuzione del lavoro con le giovani atlete coinvolte.

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