Conclusa a Porto Rotondo la Regata nazionale di barche a vela: i vincitori

La Regata nazionale di barche a vela a Porto Rotondo.

Nello specchio acque difronte al prestigioso Yatch Club di Porto Rotondo, uno dei migliori campi di regata al mondo a detta dei più grandi esperti, oggi si sono concluse la Regata nazionale ed il Campionato Zorel dell’agguerrita classe velica dei J24.

Dieci le barche isolane che si sono sfidate, su 3 prove che hanno visto classificarsi al primo posto, premiato dal presidente della Terza Zona, FIV, Corrado Fara, l’equipaggio di Giulietta Armatore, Simone Morelli, timonata dal fortissimo Antonello Ciabatti. Seconda posizione imbarcazione Nord-Est, con al timone Salvatore Orecchioni del Circolo nautico Arzachena, che si è aggiudicato anche la terza posizione con la barca Vigne Surrau, con al timone Aurelio Bini.

Le tre prove, valevoli per la classificazione finale, si sono svolte tutte il sabato, viste le condizioni meteorologiche avverse della domenica, che ha costretto, in via precauzionale il presidente della giuria Giovanni Porcu ad annullare le altre prove previste. Grande partecipazione, che anche grazie alla sinergia con la Marina e il Consorzio di Porto Rotondo, lo Yacht Club di Cannigione e l’aiuto della società di charter Boomerang di Angelo Usai ha visto soddisfatti i partecipanti della regata.

Il presidente dà appuntamento nuovamente a tutti a Porto Rotondo il 3 e 4 dicembre per la prossima tappa di categoria del circuito zonale.

