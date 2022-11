Scontro tra un’auto e un furgoncino sulla sopraevelata di Olbia, due feriti

L’incidente sulla sopraelevata di Olbia.

Incidente stradale, questo pomeriggio, sulla sopraelevata sud di Olbia, all’uscita del tunnel in direzione aeroporto. Per cause da accertare, un’auto si è scontrata con furgoncino adibito al trasporto di persone.

Intorno alle 14 i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti per mettere in sicurezza gli automezzi e bonificare l’area dello scontro. Due i feriti trasportati all’ospedale di Olbia per accertamenti dal personale del 118. Sul posto anche la polizia di Stato. Il traffico ha subito rallentamenti per circa un’ora.

