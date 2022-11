Olbia, accusa 3 uomini di averlo rapinato per rubargli il portafogli

Accusa 3 uomini di rapina, ma il reato è stato prescritto.

Si è conclusa con la prescrizione la vicenda di 3 imputati per rapina, nel tribunale di Tempio Pausania. Il giudice, accogliendo le tesi degli avvocati difensori, ha riqualificato il reato in quello meno grave in termini di pena.

Secondo il pubblico ministero, i 3 avrebbero preso a calci e pugni un uomo per sottrargli oltre un migliaio di euro. Tuttavia la versione dell’aggredito non ha trovato alcun riscontro, con il passare degli anni, ragion per cui si è proceduto alla prescrizione del reato.

