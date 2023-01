Il San Teodoro-Porto Rotondo vince e torna in zona playoff

Vittoria del San Teodoro-Porto Rotondo.

Bella vittoria casalinga 2 a 1 contro il Lanusei per il San Teodoro-Porto Rotondo, ottenuta dopo una prestazione non all’altezza del livello espresso in questo campionato dai viola di Simone Marini.

I galluresi sono partiti contratti, non riuscendo a costruire il gioco dal basso, anche per merito degli uomini di Masia che hanno saputo limitare l’azione dei centrocampisti viola con pressing alto. È nato proprio da un pallone perso a centrocampo da parte dei galluresi il primo gol della partita al 3′ con Rako, che servito nel corridoio giusto al limite dell’area si è presentato solo davanti a Melis, mettendo il pallone alle sue spalle con un bel diagonale. Il San Teodoro-Porto Rotondo, pure con diversi errori tecnici e di impostazione è riuscito a raddrizzare il risultato al 15′ con Mulas, che di testa ha sfruttato al massimo un cross di Saggia, arrivato sul fondo nella parte sinistra del campo dopo una azione personale.

Anche il secondo tempo continua sulla falsariga del primo, con tanti errori in fase di impostazione e disimpegno da parte di entrambe le squadre. Il San Teodoro-Porto Rotondo riesce In ogni caso a far suo il risultato andando al gol al 35′ con Ruzzittu, che ha raccolto al limite dell’area il cross di Malesa, scagliandolo in porta con un tiro di rara potenza.

Il San Teodoro-Porto Rotondo torna in quinta posizione, piena zona play off, portando a 16 punti la distanza dalla zona play-off.



SAN TEODORO- PORTO ROTONDO: Melis, Malesa, Delogu, Saggia, Muzzu, Varrucciu, Casula, Saiu, Mulas, Molino, Ruzzittu. In panchina: Deiana, Frisciata, Pano, Piemonte, Pala, Murgia, Fideli, Marongiu, Bassu. Allenatore: Marini

LANUSEI: Mastrangelo, Nicotera, Loddo, Carboni, Bellu, Prieto, Rako, Novach, Musso, Arangino. In panchina: Dessì, Di Gennaro, Bogliolo, Meloni, Mainardi, Caredda, Arras. Allenatore: Masia

RETI: 3′ Rako, 15′ Mulas, 35′ Ruzzittu

AMMONIZIONI: Mulas (S), Molino (S), Saggia (S), Piemonte (S) Melis (S), Novach (L), Bellu (L), Meloni (L)

ESPULSIONI: nessuna espulsione

