La puntata di Linea verde start sulla Gallura era stata rinviata

La puntata di “Linea Verde Start” su Gallura e Logudoro andrà in onda sabato 7 gennaio alle 12 su Raiuno. La messa in onda del 31 dicembre era stata annullata a causa della scomparsa di Papa Ratzinger e verrà riproposta dopo l’Epifania.

Sughero, erbe e ceramiche

In Gallura, a Tempio, l’impresa Tp Cork Solutions di Antonello Meloni realizza col sughero i prodotti più disparati: oggettistica, complementi d’arredo, pelletteria. Questa economia è vanto e orgoglio della Sardegna e dell’azienda artigiana, giunta alla terza generazione e dove prevale la manodopera femminile. Sempre nel centro gallurese, le antiche tradizioni del territorio sardo sono il patrimonio dell’attività della Erbe di Sardegna, di Lucia Cascioni, artigiana della cosmesi. La sua azienda, creata 16 anni fa, utilizza le piante spontanee locali (dal mirto al corbezzolo all’elicriso) per realizzare prodotti rigorosamente naturali. Ispirandosi alle ricette della tradizione erboristica e utilizza processi produttivi semplici per estrarre i principi attivi utili al benessere del corpo.

Il percorso di scoperta delle bellezze artigiane galluresi proseguirà a Cugnana, alle porte di Olbia, nell’incontro con Stefano Varrucciu dell’impresa Ceramiche Varalto. Produttrice di raffinati pezzi di artigianato, ceramiche e piastrelle sarde. Nella produzione, l’azienda si richiama anche alle radici della cultura nuragica mentre la natura sarda ispira i colori dei manufatti realizzati con la passione e la creatività ereditate dal padre.

Gallura protagonista

Il conduttore Federico Quaranta, mostrerà l’Isola e la sua intensa passione attraverso un modo meno convenzionale. A chi si sintonizzerà su “Linea Verde Start”, apparirà l’anima di una regione che spazia tra

i monti e il mare, in un connubio inestricabile. La fertilità è il filo conduttore che lega le storie di questi imprenditori spinti dalla passione per il proprio lavoro e protagonisti di attività che tutelano e valorizzano le ricchezze naturali del territorio.

“Orgoglio, passione, manualità e genio sono le caratteristiche dell’artigianato sardo e la vera forza delle nostre imprese”. Così commenta Maria Amelia Lai, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna. Realtà che perlopiù sono familiari e proseguono la tradizione dei loro predecessori. Con questa importante iniziativa Confartigianato, in collaborazione con la Rai, dà voce e visibilità al nostro mondo artigianale – aggiunge -. Così unico e valoroso nel creare eccellenze e nel mantenere vive e vitali storia e tradizioni della nostra terra”.

