Il sardo ucraino Ruslan Farci e la sedicenne Chiara Porta di Guspini campioni italiani di Triathlon Cross Junior 2022

Doppietta sarda ai campionati italiani.

Due ragazzi sardi sono i nuovi Campioni italiani Triathlon Cross Junior. Si tratta di Ruslan Farci, 19 anni, di Ussana e Chiara Porta, 16 anni, di Guspini.

A Capoliveri, nell’Isola d’Elba, hanno sbaragliato la concorrenza per il titolo italiano sulla distanza sprint, 750m di nuoto, 14km di mountain bike e 4km di corsa.

Anche altri ragazzi sardi hanno raggiunto buoni risultati: quinto posto conquistato da Manuel Cossu – Fuel Triathlon -, attardato per una sopravvenuta foratura nel percorso bike, mentre il compagno di squadra Lorenzo Zurru conquista il 15° posto. Nella gara femminile, quarto posto di Giulia Saiu – Villacidro Triathlon – ottavo posto di Giorgia Secchi – Triathlon Nuoro -.

Ruslan Farci è nato in Ucraina nel 2003, dove ha vissuto fino ai 7 anni. Dopo alcuni problemi familiari è stato adottato da una coppia di Ussana. “Il primo periodo non è stato semplice perché ho dovuto superare un trauma, ce l’ho grazie ai miei genitori e allo sport. Essendo in Sardegna da 12 anni, ormai mi sento sardo quasi a tutti gli effetti, l’ucraino non lo parlo più e ora parlo il sardo e sogno in italiano, anche se spesso i miei sogni sono così confusi che non li capisco neanche io”.

A sinistra, Ruslan Farci

Ruslan studia al Liceo linguistico De Sanctis Deledda di Cagliari, ed ha una tessera per ogni disciplina, per il nuoto con la Rari Nantes, per il ciclismo con Karel Sport, per l’atletica con la Polisportiva Gonone Dorgali, ed è già stato campione italiano l’anno scorso, sempre nella categoria Junior, stravincendo a Sestri Levante il 15 maggio 2021. “Ho già provato quest’emozione l’anno scorso, ma quest’anno è tutto più bello perché la vittoria è stata combattuta fin dal primo secondo di gara. Sono un mix di emozioni, soprattutto soddisfazione per aver raggiunto il mio obbiettivo”.

Un obbiettivo nè facile, nè scontato, un percorso con molte difficoltà e sacrifici: “Sono tesserato con la Karel Sport, una squadra di Sinnai, ma le mie sedute di allenamento si svolgono principalmente a Cagliari perché nuoto alla Rari Nantes come agonista e corro subito dopo, in genere al Poetto o a Molentargius. Per gli allenamenti in bici esco nelle colline vicino al paese, quindi passo la maggior parte della giornata a spostarmi da un posto all’altro. Ho avuto un periodo difficile dopo il Campionato Europeo a Molveno, settembre 2021, perché la gara è andata male, mi sono abbattuto, e non riuscivo a trovare le forze per allenarmi bene. Poi ho cambiato società e allenatore, ed è stata la scelta che mi ha permesso di trovare un equilibrio e un benessere che mi ha permesso di focalizzarmi sugli obbiettivi 2022. Anche la situazione in Ucraina inizialmente mi ha fatto star male, poi ho deciso di non interessarmi per essere più tranquillo e pensare solo al mio futuro, che ora è qui in Italia. Avrei tante persone a cui dedicare la vittoria, soppratutto i miei due fratellini che non ci sono più, e la mia famiglia, che mi supporta ogni giorno“.

Ruslan ha un altro grande obiettivo per il 2022: “Non aspetto altro che la convocazione ai Campionati Mondiali in Romania, che si svolgeranno dal 6 al 12 giugno”.

Mille sacrifici anche per Chiara Porta, la campionessa italiana femminile Triathlon Cross Junior 2022, sedicenne tesserata con la Villacidro Triathlon, vive con la sua famiglia a Guspini, studia al Liceo Scientifico Sportivo Mariano IV a Oristano, e si allena in piscina a San Gavino, e in bici corsa a Guspini o Villacidro, a seconda degli impegni: “Ho capito che avrei potuto vincere alla fine del percorso bici, ma penso di non aver ancora realizzato di essere campionessa italiana, anche perché non era sicuramente il mio obbiettivo. L’obiettivo era quello di fare una bella gara, ma non avrei mai pensato di vincere”. La dedica della vittoria quasi scontata: “La dedico alla mia famiglia, alla mia squadra e alle persone che mi sono vicine“.