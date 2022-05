L’aumento in busta paga per il primo maggio.

La festa dei lavoratori quest’anno cade di domenica, per la tristezza di chi non potrà godere di un giorno di riposo in più. Tuttavia, questo “sacrificio” comporterà un extra in busta paga: infatti, la normativa prevede che in casi come questo, che corrisponde ad una festività non goduta in quanto coincide con la domenica, il lavoratore dipendente ha diritto a vedersi riconosciuta la giornata come se fosse lavorativa.

Questo implica che questo mese conterà 23 giorni lavorativi anziché 22 (27 anziché 26 nel caso dei dipendenti che lavorano anche il sabato), ragion per cui l’importo in busta paga sarà più alto. Tutto questo in conformità alla paga giornaliera di ciascun dipendente.

Resta valida invece la maggiorazione dello stipendio della giornata lavorativa per chi il 1 maggio invece presterà normale servizio e non potrà godere della giornata di riposo.