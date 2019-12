Serie C, l’Olbia interrompe la serie negativa, pareggio con la Juve U23

Juve in avanti, Parigi segna il gol decisivo per il pareggio.

L’Olbia affronta la Juventus U23 con grande grinta e ottiene un pareggio in rimonta che gli sta stretto, viste le diverse occasioni non finalizzate.

I bianchi scendono in campo schierati col nuovo modulo 3-5-1-1, con Doratiotto sulla destra e Biancu fantasista, Cocco punta centrale. I galluresi collezionano diverse occasioni, costruite con Muroni, Biancu, Pitzalis e Cocco, ma la Juventus Under 23 trova il vantaggio al 27′ con Clemenza su punizione.

L’Olbia non perde la testa e continua a giocare con grinta anche nel secondo tempo. Crosta che dice no all’imbucata di Mota Carvalho, poi i bianchi trovano il meritato pareggio al 62′ quando Biancu pennella una palla su punizione che si stampa sulla traversa prima che Parigi, entrato da pochi minuti, di sinistro lo calci in rete: 1-1. L’Olbia ci crede, al 73′ Muroni anticipa tutti sulla trequarti e si invola verso Loria, ma perde il tempo giusto per la conclusione.

L’Olbia spinge sulle fasce con Pitzalis e Doratiotto, Cocco e Parigi dialogano bene, ma manca il gol. Poi, all’85’, utilizzate tutte le finestre per i cambi, i bianchi rimangono in dieci per l’infortunio occorso a Doratiotto. È un finale di sofferenza, la Juventus prende coraggio e ci prova ma Gozzi e compagni chiudono tutti i varchi fino al triplice fischio.

Mister Brevi commenta soddisfatto il primo punto della sua gestione: “Per come abbiamo affrontato e giocato la gara è chiaro che oggi ci sia un po’ di rammarico perché abbiamo concesso davvero poco all’avversario e, di contro, costruito diverse palle gol. Siamo andati sotto nel nostro momento migliore quando stavamo costruendo situazioni importanti e pericolose. Poteva essere una mazzata, invece la squadra ha dato risposte giuste sotto l’aspetto caratteriale. Siamo stati aggressivi e corti e abbiamo dato il segnale di essere una squadra che non vuole mollare. I ragazzi hanno lottato fino all’ultimo. Doratiotto è un giocatore versatile e oggi è stato bravo a ricoprire il ruolo di quinto a destra in entrambe le fasi. Devo fargli i complimenti per come si è disimpegnato. Parigi? Ho preferito inserirlo nel secondo tempo per avere una soluzione efficace a partita in corso. Così come Manca che ha impattato molto bene la gara”.

TABELLINO

Olbia-Juventus U23 1-1 | 19ª giornata

OLBIA: Crosta, Pisano (60’ Mastino), Gozzi, La Rosa, Doratiotto, Lella, Muroni, Pennington (55’ Parigi), Pitzalis, Biancu (78’ Manca), Cocco. A disposizione: Van der Want, Barone, Dalla Bernardina, Zugaro, Belloni, Demarcus, Verde. Allenatore: Oscar Brevi.

JUVENTUS U23: Loria, Di Pardo (73’ Oliveira Rosa), Mulè, Alcibiade, Beruatto. Peeters, Portanova (73’ Lanini), Han (64’ Zanimacchia), Clemenza (56’ Beltrame), Olivieri (46’ Toure), Mota Carvalho. A disposizione: Nocchi, Siano, Rafia, Frabotta, Fagioli, Frederiksen. Allenatore: Fabio Pecchia.

ARBITRO: Davide Moriconi di Roma 2. Assistenti: Cristian Cortinovis di Bergamo e Agostino di Cinisello Balsamo.

MARCATORI: 27’ Clemenza, 62’ Parigi

AMMONITI: 4’ Doratiotto, 36’ Peeters, 39 Mulè, 50’ La Rosa, 53’ Muroni, 54’ Pisano, 81’ Carvalho, 86’ Gozzi

ESPULSO: Al 71’ Clemenza dalla panchina

