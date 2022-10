Un parco giochi inclusivo a La Maddalena

Parte il cantiere per la realizzazione del primo parco giochi completamente inclusivo a La Maddalena, un intervento da oltre 1.300 metri quadri. Un progetto di riqualificazione della periferia Barabó, un parco giochi davvero per tutti la cui opera prevede l’installazione di giochi che possono essere utilizzati contestualmente da bambini normodotati e quelli con difficoltà motorie.

“Forse uno degli interventi programmatici del 2022 di cui andiamo più fieri – afferma il sindaco Fabio Lai -. Non solo perché il cantiere è partito nei tempi che avevamo annunciato mesi fa, ma anche e soprattutto per il valore di importanza sociale che riveste l’opera. Con questo bellissimo progetto inclusivo ci stiamo avvicinando sempre più a quello modello di ‘Città per tutti‘ che ci piace tanto”.

Il primo cittadino maddalenino sottolinea l’importanza del riuscire ad avviare lavori pubblici in questo periodo. “Nonostante la complessa situazione internazionale che ha causato delle ricadute negative, soprattutto nel comparto delle opere, siamo riusciti a rispettare la data di inizio del cantiere. Nel cronoprogramma che l’assessore Stefania Terrazzoni ha presentato alla maggioranza è prevista l’inaugurazione del nuovo parco entro Pasqua. Non abbiamo ragioni per dubitare che riuscirà in questa sfida”.

