Colpiscono auto in sosta e scappano, riconosciuti a Olbia.

Colpiscono due auto in sosta a Olbia e scappano. Nello scontro con le due auto, avvenuto ieri in via Marmilla, l’auto con due giovani a bordo ha perso la targa che ha finito con identificare gli autori del gesto.

I giovani, tornati indietro a riprendersela, sono stati riconosciuti e inseguiti dai carabinieri di Olbia. Ora dovranno rispondere di danneggiamento.

