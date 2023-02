Porto Cervo Racing, la stagione inizia in Svezia per il pilota Giorgio Mela

La stagione inizia in Svezia per il pilota Giorgio Mela.

Nella settimana del Rally di Svezia, seconda prova del Campionato del Mondo Rally, la 6ª prova sarà il Rally Italia Sardegna in programma dal 1° al 4 giugno, anche il pilota Giorgio Mela, portacolori della scuderia Porto Cervo Racing, sarà nello Stato della penisola scandinava.

Dal 9 al 12 febbraio, Giorgio Mela, su invito del Team Audi, prenderà parte alla Stig Blomqvist Ice Driving, evento creato dall’ex pilota di rally svedese, campione del mondo di Rally nel 1984 su un’Audi quattro, per provare il massimo della guida sportiva su ghiaccio.

Le lezioni si svolgeranno in un ambiente mozzafiato della Lapponia, e daranno modo di acquisire una solida padronanza degli elementi essenziali del controllo dell’Audi S1 Evoluzione 2, imparando da alcuni dei migliori piloti del settore con la supervisione del campione del mondo di Rally Stig Blomqvist.

“Porterò la Porto Cervo Racing in Svezia, al Polo Nord – ha commentato il pilota Giorgio Mela – in quanto la Stig Blomqvist Ice Driving è oltre il circolo polare artico. Dal 9 al 12 febbraio il Team Audi mi ha invitato a prendere parte ad un evento, dove sarò alla guida dell’Audi S1 Evoluzione 2, vettura che ho già utilizzato in occasione del primo Rallylegend che ho disputato con l’Audi. Saranno tre giorni abbastanza intensi, anche perché avremo poco tempo a disposizione, in quanto la giornata è corta, quindi sarà una full immersion di poche ore. Ho preso al volo l’occasione, non ho esitato a confermare la mia partecipazione. Ringrazio il Team Audi per avermi offerto questa bella e prestigiosa opportunità e la scuderia Porto Cervo Racing per il supporto”.

Web e Social. Nel sito internet della Scuderia Porto Cervo Racing https://www.portocervoracing.it/web/ – che integra la comunicazione offerta attraverso le pagine social è possibile trovare tutte le notizie relative alle attività del Team, con la sezione, tra le altre, creata per i suoi piloti e co-piloti. Inoltre, è presente un ‘sito nel sito’ interamente dedicato al Rally Terra Sarda e al Rally Terra Sarda Storico organizzati dalla Porto Cervo Racing in programma dal 6 all’8 ottobre, gare protagoniste di una vetrina promozionale in occasione dell’evento Rally Meeting tenutosi dal 3 al 5 febbraio alla Fiera di Vicenza.

