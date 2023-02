Unabomber, tra gli indagati un 61enne originario della Sardegna: chi è

Le indagini sulla vicenda Unabomber.

È originario della Sardegna l’ultimo indagato sulla vicenda Unabomber, l’uomo che terrorizzava il nord Italia ponendo dell’esplosivo all’interno degli oggetti. L. P., 61enne originario di Cagliari, era stato segnalato dai vicini di casa ai carabinieri lo scorso dicembre.

L’indagato attualmente vive in provincia di Treviso e pare esserci un testimone sulla cui attendibilità vi sono molti dubbi. Sulla vicenda vi è la massima prudenza. Certo è che l’uomo insieme ad altri verrà coinvolto nell’incidente probatorio che punta a scoprire il terrorista che per anni ha terrorizzato tutto il nord Italia.

Il 2006 fu l’anno dell’ultimo attentato attribuito a Unabomber: da allora sono passati 16 anni, ma il criminale ancora non ha un volto, né un nome. L’idea, quindi, è che i progressi fatti dalla scienza forense in questi anni possano sfruttare i nuovi ritrovamenti per fare passi avanti nell’individuazione del responsabile di oltre 30 attentati tra il 1994 e il 2006, che seminarono il terrore tra il Friuli e il Nordest colpendo nelle sagre di paese, sulle spiagge dell’Adriatico (a Lignano), nei supermercati (Pordenone), nei cimiteri, nelle chiese (Azzano Decimo).

